Tivaouane / Locales 2022 : La coalition Yewwi Askan Wi choisit Sidy Ababacar Sy Niang du PUR comme candidat pour la mairie.

La Coalition Yewwi Askan Wi a désigné le candidat Sidy Ababacar Sy Niang du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) pour briguer le suffrage des électeurs aux élections territoriales de 2022 à la mairie de Tivaouane.



Né au quartier de Kouly, il fait partie des leaders incontestés du PUR au niveau du Département comme au niveau national. Il a dirigé la liste du PUR lors des législatives 2017 qui a permis à son parti d’avoir 3 députés à l’Assemblée nationale.



Ingénieur géologue, spécialisé en Phosphate, il est également membre de l'Institut mondial du phosphate (l’Imphos). Ce dernier s'investit dans toutes les activités du PUR à Tivaouane pour le triomphe du Parti. Il est considéré comme un homme de dialogue, de consensus et le candidat de la compétence, de l’expérience et de la sagesse pour le changement à Tivaouane.