L’ancien maire de la sainte ville de Maodo, Diagne Sy Mbengue, par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) qui a fait face à la presse, en présence de Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, Seynabou Gaye Touré, Demba Diop Sy entre autres, est revenu sur leur compagnonnage pour une victoire du BBY au soir du 31 juillet.



Selon lui, "nous ne faisons pas dans une union de façade. Si c’est possible, aujourd’hui, c’est parce que c’est sincère et chacun le voulait dans son fort intérieur".



Avant de rappeler que "c’est pour l’intérêt exclusif de Tivaouane et pour l’avenir du pays que nous l’avons fait". D’après lui, " la réussite du Président Macky Sall n’est plus à démontrer mais à montrer".