Cette nouvelle retrouvaille entre alliés et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), est une aubaine pour ces législatives. "Avec la nouvelle donne, aucun sacrifice ne sera de trop pour offrir au BBY une majorité pour cette 14 ème législature", a déclaré la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré.



Face à la presse, le maire Diop Sy, Diagne Sy Mbengue et Seynabou Gaye Touré ont tous décidé de faire taire leurs divergences pour l'intérêt de BBY. Selon elle, "pour ces élections législatives, si on ne joue pas franc jeu, le Sénégal va basculer. Et nous prions pour qu'il bascule dans le bon sens".



"Dans le département comme partout ailleurs, notre rôle, c'est de montrer les réalisations du Président de la République à la place des invectives, de la diabolisation, des insultes et des calomnies", a laissé entendre la présidente du Conseil départemental. Qui ajoute que "le Président, Macky a fait des réalisations de l'est à l'ouest et du nord au Sud. Partout où vous allez, vous verrez des chantiers du Président, Macky Sall".



Avant de lancer aux femmes du Sénégal : "Vous les femmes, ces élections nous appartiennent. Et je sais que c'est vous qui pouvez nous faire gagner ces législatives. Alors, je vous invite à tout faire pour donner au BBY une majorité écrasante à l’Assemblée nationale".