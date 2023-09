Tivaouane : Le président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo en visite dans la cité religieuse

A son arrivée, le président du CESE s'est d'abord rendu Chez le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, où il a été chaleureusement reçu par le fils du Khalife, Serigne Abib Sy Mansour. Après cette étape, il s'est ensuite rendu chez Serigne Maodo Dabakh et chez Serigne Cheikh Borom Daradji avant de terminer son periple chez Serigne Cheikh Tidiane Al Amine . Ces différents hommes religieux rencontrés ont prié pour le président du conseil économique, social et environnemental qu'il qualifient de loyal mais surtout, d’homme calme et mesuré. Le président du CESE a quitté la ville vers 22h.



À rappeler que lors de cette visite , Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné par le député Abdou Mbow, des conseillers économiques, des membres de son cabinet et de plusieurs autres personnalités politiques et religieuses.