Tivaouane : Macky Sall présente ses condoléances au Khalife et assure de faire toute la lumière sur le drame à l'Hôpital Mame Abdou Aziz Sy…

Le chef de l'État, comme cela était convenu, est arrivé dans la ville sainte de Tivaouane ce vendredi dans l’après-midi pour présenter ses condoléances au khalife Général des Tidiane.



Avec une délégation dans laquelle on peut remarquer le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome et le ministre des forces armés Sidiki Kaba, le président Macky Sall a exprimé au Khalife Général Serigne Babacar Sy Mansour, sa profonde douleur et sa compassion à cette douleur non seulement exprimée par Tivaouane, mais par toute la nation sénégalaise.



Après la présentation de ses condoléances, le chef de l’État a rassuré de son intention de poursuivre le travail de rénovation pour élever le niveau de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane comme il l’avait également prévu pour l’hôpital Aristide Le Dantec pour finir avec celui de Saint-Louis. Le président Macky Sall informe le Khalife que les travaux pour Tivaouane vont débuter d’ici trois mois.



Pour ce qui est de la prise en charge dans les hôpitaux, le chef de l'État a assuré devant le Khalife que de fermes décisions seront prises pour que le personnel soit bien à la hauteur des attentes des patients. Les responsabilités également, seront situées.



Le président Macky Sall, après son discours devant le Khalife, s’est rendu par la suite à l’Hôpital où le drame s’est produit, pour faire le constat lui-même. En s’adressant aux personnels après constat, le chef de l’État estime « que l’hôpital n’est pas si obsolète » et par conséquent, il faut bien que la lumière sur cette tragédie soit faite.