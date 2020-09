Tivaouane / Inondations : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou toujours prompt au chevet des sinistrés

Les fortes précipitations qui se sont abattues pendant trois jours dans la sainte ville de Tivaouane ont plongé les populations dans une situation très difficile. Pour soulager les sinistrés, le président du mouvement "And Défar", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a mobilisé une dizaine de camions hydrocureurs pour vider les eaux de pluie qui non seulement empêchent la mobilité des populations, mais aussi peut être vecteur de beaucoup de maladies surtout dans ce contexte de Covid-19. Ne voulant pas s'en arrêter là, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a offert des appareils motorisés de dernière génération et des produits désinfectants à la brigade spéciale d'hygiène de Tivaouane pour les appuyer en cette période hivernale dans la lutte contre les inondations. L'adjudant Pathé Baldé, commandant de la Brigade spéciale d'hygiène s'est dit heureux de recevoir cet important don, lequel, soutient-il, vient à son heure. Le porte-parole du mouvement "And Défar", Serigne Mbaye est, quant à lui, revenu sur le problème de l'assainissement quand-on sait que la sainte ville risque de vivre les prochaines années de Gamou en pleine saison des pluies.