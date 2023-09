Tivaouane / Idrissa Seck après sa visite chez le Khalife: « Il est essentiel pour la gestion du futur Sénégalais, que le peuple soit réconcilié et rassemblé »

Le président du parti Rewmi accompagnés de ses collaborateurs a rendu visite au Khalife Général des Tidiane à quelques heures du Mawlid. C’est le représentant du Khalife Serigne Aboubacar Sy Ibn Abdoul Aziz Sy Dabakh qui a accueilli le leader de Rewmi à la maison familiale avec Serigne Habib Sy fils de Serigne Babacar Sy Mansour.





Au terme de leur échange qui aura duré plus d’une heure, le patron de Rewmi, a fait une déclaration pour délivrer le message qu’il a retenu du guide religieux. « Nous avons sollicité des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal dans un contexte géopolitique agité. Nous avons prié pour qu’il y ait une transmission pacifique du pouvoir sans violence et que la démocratie Sénégalais triomphe » a affirmé Idrissa Seck qui était avec une délégation composée de l’ancien ministre des sports Yankhoba Diattara, Aly Saleh Diop, ancien ministre de l’elevage, et d’autres responsables politiques de Rewmi.







Dans son discours, l’ancien collaborateur du Président Macky Sall n’a pas manqué de se féliciter de l’engagement de son parti à persévérer dans son objectif de la quête de la magistrature suprême. Un engagement que lui a reconnu Serigne Aboubacar Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy.







L’ancien président du conseil économique, social et environnemental souhaite un Sénégal réconcilié, au-delà de celle politique. « Il est absolument essentiel pour la gestion du futur Sénégalais, que le peuple soit réconcilié et rassemblé vers le même but » conclut Idrissa Seck.