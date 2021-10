Tivaouane / Gamou au Champ de courses : Le témoignage émouvant d’un fidèle sur Serigne Moustapha Sy.

Entretien avec un fidèle qui est né et a grandi à l’ombre d’une famille entièrement dévouée à la tarikha Tijania. Depuis tout petit il s’est entièrement consacré aux Moustarchidines Wal Moustarchidate. Aujourd’hui, après plus de 40 ans à adorer Serigne Moustapha Sy, il lui renouvelle son amour et sa dévotion…