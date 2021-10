Cette année, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a invité les fidèles Tidianes à célébrer le Gamou à domicile afin de d'éviter la propagation de la Covid-19.



Une décision salutaire pour le coordinateur départemental de l'Alliance pour la République dans le département de Tivaouane. Pour Abdou Ndéné Sall, cette décision du Khalife général des tidianes est salutaire. "Afin de se prémunir contre la propagation de la pandémie Covid-19, cette décision est salutaire et acceptée par tous les fidèles, vu le contexte actuel et ses conséquences", confie le responsable politique.



Toutefois, Abdou Ndéné Sall reste convaincu que l'annulation du gamou n'est pas sans impact économique sur la ville sainte et ses populations...