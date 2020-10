Tivaouane Diacksao : La mairie déguerpit les mécaniciens de Lansar.

Madame le maire de la commune de Tivaouane Diacksao a procédé au déguerpissement des mécaniciens et autres qui occupent un espace "illégalement" dans le quartier de Lansar ce mardi. Fatou Binetou Ndiaye, maire de la commune, donne les raisons : "C'est pour le bien des populations de la commune de Tivaouane Diacksao. Ces voitures et carcasses laissées par les mécaniciens et soudeurs métalliques empêchent l'eau pluviale de ruisseler.

C'est aussi le lieu de refuge des agresseurs. Je suis déterminée en tout cas. Qu'ils se le tiennent pour dit. S'ils reviennent occuper, je reviendrai pour les déguerpir", previent-elle...