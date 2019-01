Tivaouane : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lance le mouvement And Defar en soutien à la mouvance présidentielle

Un tout nouveau mouvement vient de naître à Tivaouane. " And Defar" a été mis sur les fonts baptismaux par l'opérateur économique, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou pour soutenir la mouvance présidentielle.



Après avoir réussi le pari de la mobilisation, Mr Ndiaye a pu réunir dans un même lieu le gotha de la politique de Tivaouane, ainsi que des membres du gouvernement, le ministre Directeur de cabinet du président de la République, Me El Hadj Oumar youm, la ministre de la femme, Ndèye Saly Diop Dieng etc.



Aussi, il a déplacé quelques grandes figures de la musique sénégalaise telles Wally Ballago Seck, Aïda Samb, Alioune Mbaye Nder...