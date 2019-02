Tivaouane / Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bat campagne pour la victoire de Macky Sall

Le président du mouvement " And défar ", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, a démarré ce mercredi son plan de soutien au candidat Macky Sall dans son fief à Tivaouane. Lequel plan, s'est traduit par une visite de proximité. Le président de " And défar " a ainsi procédé à une série de porte-à-porte et une marche accompagnée de petits discours pour convaincre la population de la cité religieuse à voter pour la réélection du candidat de Benno Bokk Yakaar au soir du 24 février 2019. À son avis, " beaucoup de militants de l'opposition ont rallié mon mouvement ".