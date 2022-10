Dans le cadre de la campagne de sensibilisation nationale pour la sécurité routière, le Directeur de l'Agence nationale pour la sécurité routière (Anaser), Cheikh Omar Gaye qui était à Tivaouane, a largement insisté sur le comportement des transporteurs en cette période de grande affluence. En effet, beaucoup de décès ont été enregistrés le mois dernier dans des accidents de la circulation, ce qui est, selon le Dg de l'Anaser, anormal.



Pour lui, "il faut impérativement une prise de conscience collective des conducteurs pour éviter des excès de vitesse, des dépassements dangereux, une conduite en état de somnolence, d'ébriété ou de non-respect du code la route." Si tout le monde joue le jeu et accepte cette autocritique, nous pouvons nous attendre à un Gamou avec zéro accident mortel." Non sans rappeler que beaucoup d'efforts ont été faits par l'État pour améliorer le réseau routier. Cependant, le Dg de l'Anaser est également revenu sur une vieille doléance en rapport avec le transport illégal effectué par les "Allô Dakar" et "Waar Gaïndé".



"Le nouveau code la route a prévu des sanctions et nous appelons à l'applicabilité de ces sanctions. Et dans ledit code, il est écrit que celui qui s'active dans le transport illégal encourt une peine de prison allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en plus de peines d'amende allant de un à cinq millions FCFA. Ce, sans compter l'annulation du permis de conduire et de la confiscation de l'outil de travail", a-t-il précisé.