Tivaouane : « Ces financements n'ont aucune coloration politique et sont destinés aux femmes du Sénégal » (Ndèye Saly Diop Dieng)

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants Ndèye Saly Diop Dieng dans le cadre de sa tournée économique pour la mise en œuvre du projet d'appui des femmes impactées par la Covid-19, était dans le département de Tivaouane. Elle a ainsi rendu visite aux femmes du village de Ndoukoura (Méouane) et aux femmes de Mékhé. Des financements estimés à 70 millions FCFA ont été octroyés à 144 femmes Micro-entrepreneures dans le département de Tivaouane. La ministre a signalé que ces financements sont destinés à toutes les femmes du Sénégal et n'ont aucune coloration politique. "Ces financements ne sont pas seulement destinés aux femmes de l'Apr. Les femmes de tous les partis politiques peuvent bénéficier de ces financements", a-t-elle assuré.