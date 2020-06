Tissu productif national : Une enquête révèle que 90% des répondants sont impactés par la Covid-19.

L'enquête concerne les 14 régions du Sénégal et mesurait l'impact de la covid 19 sur l'activité des entreprises. Il en ressort que 90% des répondants se disent très négativement ou négativement impactés par le coronavirus. Plus de 830 entreprises qui ont participé à l'enquête, ont produit un pourcentage de 50,3% de répondants basés à Dakar et 49,7% dans les autres régions. Cette enquête de Aar sunu kom kom a aussi mis à nu les mesures de restrictions prises et qui ont également porté un sacré coup aux entreprises et le manque de financement...