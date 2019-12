La marche organisée contre la hausse du prix de l'électricité n'est qu'un prétexte, a soutenu Mohamed Moustapha Diagne, de Synergie Républicaine. En effet, selon lui, "l’objectif des agitateurs qui initient des manifestations tous azimuts est d’installer une situation d’instabilité dans le pays. Ces opposants ne sont nullement préoccupés par la hausse du prix de l’électricité. Incapables d’accepter leur défaite, depuis des mois, l’opposition et des activistes politiciens essaient de mobiliser le peuple contre le régime du président Macky Sall."

M. Diagne estime qu'après avoir "échoué sur les thèmes du pétrole et du gaz, la hausse annoncée du prix de l’électricité constitue pour eux une aubaine pour mobiliser des forces sociales." Évidemment, dira t-il, "les populations sont toujours contre l’inflation mais ne sont nullement contre le président Macky Sall qu’elles ont réélu haut la main." Ainsi M. Diagne invite la jeunesse à éviter "d’être manipulée par des individus qui sont prêts à tout pour brûler ce pays aux fins d’accéder ou de retrouver le pouvoir." En tout état de cause, Synergie Républicaine retient que "le prix de l’électricité a baissé hier, augmenté aujourd’hui et baissera à nouveau demain. En conséquence, le parti demande aux clients impactés d’accorder la présomption de bonne foi à la SENELEC."

Sur un autre régistre, Synergie Républicaine condamne fermement les propos de membres de la mouvance présidentielle qui s’attaquent gratuitement et injustement à la gestion du Président Macky Sall. "L’heure est à l’union et au resserrement des rangs autour du Chef de l’Etat pour la réalisation des objectifs du PSE et la satisfaction diligente des besoins des populations. Ces attaques opportunistes parasitent la communication sur les réalisations du Président Macky Sall.

Le débat sur la prochaine présidentielle est prématuré et vicié, ceux qui l’agitent cherchent uniquement à en faire un moyen pour déstabiliser le pays alors que le terrorisme est à nos frontières. Les conditions sociales, économiques et politiques de 2024 dicteront les décisions politiques de 2024", a dit Mohamed Moustapha Diagne.

Au vu de la sensibilité et des menaces liées à la gestion des ressources énergétiques, Synergie Républicaine appelle le Président Macky Sall "à ne ménager aucun effort afin que nous conservions la majorité à l’assemblée nationale en 2024 et bien après. C’est le véritable enjeu dont dépendent la sécurité, la stabilité et la prospérité du Sénégal. Nous devons à tout prix empêcher les activistes chômeurs, les politiciens véreux et les marchands d’illusions à accéder aux différentes sphères du pouvoir."