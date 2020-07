Tiraillements au sein de l’APR : Les communicateurs du PR jouent les bons offices.

Le collectif des communicateurs et artistes apéristes, proche du président Macky Sall, a pris son bâton de pèlerin pour jouer les bons offices et apaiser les tensions politiques qui gangrènent l’APR, le parti au pouvoir. Après avoir rendu visite à Moustapha Cissé Lo, les communicateurs du président ont jugé essentiel d’aller à la rencontre de Yakham Mbaye qui les a reçus dans les locaux du « Soleil » ce 28 juillet. Au terme des échanges, ils ont fait part de l’ouverture et de l’écoute dont les deux (2) personnalités du parti ont fait preuve. Ils entendent cependant s’entretenir avec Farba Ngom prochainement pour une meilleure entente autour du chef de l’État, Macky Sall.