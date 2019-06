Tiraillement entre adeptes de Confréries : « Certains guides religieux devraient dire la vérité à leurs disciples car, au jugement dernier... » (Cheikhal Khalifa Aïdara)

S'exprimant sur les tiraillements entre adeptes des confréries, Chérif Cheikhal Khalifa Aïdara dira : "Nul n'est au dessus de quiconque. "

Selon le petit fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, certains guides religieux devraient revenir à la raison et dire la vérité à leurs disciples. Car, dit-il, au jugement dernier, nulle âme ne pourra intervenir en faveur d'une autre âme. Chaque individu fera face à son sort et personne n'aura le temps d'assister quiconque.

Pour lui, il est temps que les gens se retournent vers Dieu, se plie à ses recommandations et apprennent le Coran.