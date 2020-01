Tirage éliminatoires mondial 2022 : Le Sénégal dans le groupe H avec le Congo, la Namibie et le Togo...

C'est dans le groupe H que les hommes d'Aliou Cissé sont logés. Mis à part le groupe D de la mort, qui regroupe deux ténors d'Afrique la Côte d'Ivoire et le Cameroun en plus du Mozambique et du Malawi, le reste des oppositions reste assez jouable pour les 40 sélections en lice.







À préciser que la première journée de ces éliminatoires se jouera du 9 au 11 octobre 2020 alors que la seconde se déroulera du 13 au 15 novembre 2020. Le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022.







Tirage des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022







Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti



Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale



Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia



Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi



Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda



Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola



Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie



Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo



Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan



Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie