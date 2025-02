Tirage des huitièmes de finale de la LDC 2024-2025 : Des duels explosifs au sommet

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s’est déroulé ce vendredi 21 février 2025 à Nyon, en Suisse, a réservé des affiches alléchantes pour les amateurs de football. Parmi les confrontations les plus attendues, un derby madrilène opposera le Real Madrid à l’Atlético de Madrid, promettant une double confrontation intense entre les deux rivaux de la capitale espagnole.



Le Paris Saint-Germain (PSG), après avoir brillamment éliminé Brest en barrages, affrontera Liverpool dans un choc au sommet. Les Parisiens, sous la direction de Luis Enrique, devront se mesurer à une équipe de Liverpool en grande forme, leader de cette Ligue des champions et de la Premier League.



Le FC Barcelone, quant à lui, sera opposé au Benfica. Les Catalans, qui ont évité le PSG lors de ce tirage, devront néanmoins se méfier d’une équipe portugaise toujours redoutable en compétition européenne.



Arsenal retrouvera le PSV Eindhoven, un adversaire qu’ils ont déjà croisé lors des deux dernières saisons européennes. Les Gunners espèrent cette fois-ci prendre le dessus et poursuivre leur parcours en Ligue des champions.



Aston Villa, de retour en Ligue des champions, sera confronté au Club Bruges. Les Villans voient en cette confrontation une opportunité d’accéder aux quarts de finale, avec la perspective d’un éventuel duel contre le vainqueur du match PSG-Liverpool.



Parmi les autres affiches, le Bayern Munich affrontera le Bayer Leverkusen dans un duel 100 % allemand, tandis que l’Inter Milan sera opposé au Feyenoord. Enfin, le Borussia Dortmund défiera Lille, offrant aux Dogues une chance de briller sur la scène européenne.



Les matchs aller des huitièmes de finale se dérouleront les 4 et 5 mars 2025, suivis des matchs retour les 11 et 12 mars 2025. Les équipes qualifiées poursuivront leur chemin vers la finale prévue le 31 mai 2025 à l’Allianz Arena de Munich.