Tirage au sort tournoi qualificatif UFOA A / CAN U20 : Les Lionceaux atterrissent dans le groupe A.

La sélection sénégalaise des U20 sera dans le groupe A en compagnie de la Gambie et de la Sierra Leone pour le compte du tournoi qualificatif de la prochaine CAN U20 et de l'UFOA A.



Le tirage au sort a été effectué ce vendredi, a également permis de connaître la composition du groupe B, où la Guinée, la Mauritanie et la Guinée Bissau et le Mali partagent le groupe B. Le tournoi se jouera au stade régional Lat Dior de Thiès à partir du 20 au 29 Novembre prochain.



À préciser que la sélection qui sortira victorieuse de ce tournoi UFOA A sera directement qualifiée pour la CAN U20 2021.