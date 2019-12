Tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions : Gros choc entre le Real Madrid et Man City, Liverpool de Mané en danger face à l’Atletico Madrid, le Barca et Messi à l’assaut du Napoli de Koulibaly…

Les 16 meilleures équipes européennes du moment vont s’affronter à partir du 19 février dans le cadre des huitièmes de finale de la ligue des champions 2019/2020. C’est donc ce lundi 16 décembre que le tirage au sport a été effectué, à Nyon (Suisse) avec des fortunes diverses pour les uns et les autres.



Les champions d’Europe en titre, les « reds » de Liverpool seront d’ores et déjà obligés de se battre en 8 èmes pour espérer continuer l’aventure européenne. En effet, Sadio Mané, Klopp et Cie iront défier l’Atletico Madrid de Diego Simeone, avant de les recevoir à Anfield lors du match retour.



D’autre part, le Real Madrid qui connait une certaine difficulté en cette période de renouveau, devra se défaire de l’ogre « Citizen » Manchester City, qui se déplacera à la « Maison blanche », chez Zizou avant de les recevoir à l’Etihad Stadium. Un beau duel Zidane-Guardiola en perspective.



Le PSG de Mbappé sera opposé au Dortumund, la Juve de CR7 s’en sort bien en tombant sur Lyon, alors que le Barcelone de Lionel Messi affrontera le Napoli du Sénégalais Kalidou Koulibaly, une formation fébrile ces derniers temps, notamment en série A. Les matches retour sont prevus en début mars, alors que les huitièmes aller démarrent le 19 février prochian...