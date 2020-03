Tirage au sort de la Ligue des Nations 2020 - 2021 : La France dans le groupe de la mort avec la Suède, le Portugal et la Croatie.

Le tirage au sort de la Ligue des Nations a été officiellement effectué à Amsterdam ce mardi. Dans ce tournoi relevé, le champion du monde en titre, la France va affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo détenteur du titre, en plus de la Suède et la Croatie vice-championne du monde en 2018. Le Groupe 2 est également relevé avec l'Angleterre, la Belgique, le Danemark et l'Islande. La compétition devrait débuter deux mois après l'Euro 2020 prévue entre le 12 juin et le 12 juillet prochain...