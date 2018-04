Tirage au sort de la CAN mini-foot : Le Sénégal avec la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya

Le Sénégal affrontera la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) mini-foot.



Le tirage au sort de la phase de groupe a eu lieu dimanche, à Tripoli. Le Sénégal a hérité d'un groupe B abordable sur le papier avec le pays organisateur de la dernière Coupe du Monde.



Les autres sélections du groupe, font leur entrée dans une telle discipline pour la première fois depuis sa création. Elles représentent notamment les menaces les plus faibles, pour les Lions du mini-foot, qui avaient remporté la médaille de bronze au dernier Mondial.

C'est la Libye qui accueille, du 5 au 12 mai, cette première édition de la Coupe d'Afrique des nations mini-foot...



Group A : Lybia, Ivory cost

Somalia, Ghana



Group B : Senegal, Tunisia, South Africa, Nigeria et Kenya