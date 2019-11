Tirage au sort « Pressefoot » : De belles rencontres au programme

Le tournoi presse foot démarre pour cette 8 éme édition, ce samedi à Dakar. Une manifestation qui mettra aux prises les différents organes de presse de la Capitale. Ce trophée porte le nom cette année de Serigne Aly Cissé, père fondateur du journalisme sportif. Et le parrain n’est personne d’autre qu’Abdoulaye Sow, le DG du COUD et Vice-Président de la Fédération Sénégalaise de football. Un choix intelligent vu son parcours dans le monde du football. Ce trophée remis en jeu et remporté depuis trois ans par le Groupe futurs médias, mettra aux prises donc 16 équipes. 1-SENENEWS 2-DAKARACTU 3-E MEDIA, une sélection de la -PRESSE ÉTRANGÈRE , 5-DAKARTV, 6-2STV, 7-7TV, l’-APS-Maison de la Presse, 9-GFM, 10-LE SOLEIL, 11-RTS, 12-SENTV, 13-Excaf, 14-SANS LIMITES, 15-GROUPE WALF et enfin 16-la RTF. Les équipes sont constituées en poule de 4 et des rencontres intéressantes seront au programme.