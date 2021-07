Tirage au sort CAN 2021 : Les lions connaîtront leurs prochains adversaires en Août...

Le 15 août prochain est la date qui a été finalement retenue par la confédération africaine de football (CAf) pour procéder au tirage au sort de la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN). Les vice-champions d'Afrique, les Sénégalais seront ainsi bientôt édifiés sur leurs prochains adversaires.



La cérémonie avait été initialement programmée en 25 juin 2021 avant d'être reportée par la CAF à cause de la pandémie entre autres raisons...



C'est donc au Palais des Congrès de Yaoundé qu'aura lieu cet important événement qui marquera en quelque sorte le début du tournoi.



Notons que les villes retenues pour la compétition sont Douala, Bafoussam, Garoua, Limbe et Yaoundé. La coupe d’Afrique des Nations (Can) 2021, est prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.