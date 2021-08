Tirage au sort Afrobasket féminin 2021 : Les Lionnes dans la poule C avec l'Égypte et le Gabon.

Le tirage au sort de la 25e édition de l'Afrobasket féminin a été effectué ce dimanche après-midi. Un exercice à l'issue duquel les Lionnes du Sénégal, vice-championnes d'Afrique de la dernière édition, se sont retrouvées dans le groupe C avec l'Égypte et le Gabon.



Les Sénégalaises qui seront sous la houlette de Moustapha Gaye, vont tenter d'aller chercher un 13ème titre continental après l'échec de 2019, en finale, à domicile. Le tournoi est prévu du 17 au 26 septembre 2021 à Yaoundé.



Les équipes désignées "Zone 6" et "Wild card" seront connues ultérieurement pour compléter le tirage.



Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya

Groupe B : Nigeria, Zone 6, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Égypte, Gabon

Groupe D : Mali, Côte d'Ivoire, (Wild Card)