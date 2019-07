Tirage au sort Afrobasket féminin 2019 : Le Sénégal logé dans le Groupe A avec la Cote d’Ivoire et l’Egype

Du neuf et des retrouvailles. C'est un court résumé de ce qui attend les Lionnes lors du prochain Afrobasket féminin (du 10 au 18 août 2019 à Dakar), dont le tirage au sort a été effectué au Radion Blue. L'équipe du Sénégal évoluera, au sein du groupe A, en compagnie de la Cote d’Ivoire et de l’Egypte, lors du premier tour. Un tirage en trompe-l'oeil, puisque après un premier tour abordable, les joueuses de Cheikh Sarr ne joueront plus que des prétendants aux médailles.





Si le Sénégal, vice-champion d’Afrique a hérité d'un premier tour abordable lors du tirage au sort, il n'aura pas le droit à l'erreur, car la suite s'annonce beaucoup plus compliquée avec un deuxième tour où elle devrait retrouver plusieurs favoris, comme le Nigeria.



Lequel tenant du titre est logé dans le groupe B avec la Tunisie et le Cameroun. L’Angola partage le groupe C avec la RDC et Mali. Les angolaises, finalistes en 2015 sont les plus titrés avec 11 sacres en 15 finales. La Mozambique figure dans le groupe D, jugé très abordable, avec le Kenya et le Cap vert.







Groupe A : Sénégal - Cote d’Ivoire -Egypte



Groupe B : Tunisie - Cameroun - Nigeria



Groupe C : Angola - RDC - Mali



Groupe D : Kenya - Cap-Vert-Mozambique