Tirage CAN Egypte 2019 : Voici les 6 groupes complets

En effet, pour cette nouvelle formule à 24 équipes réparties dans 6 groupes de quatre, le Sénégal sera niché dans le groupe C. Aliou Cissé et les « lions » croiseront respectivement la Tanzanie, le Kenya et les « Fennecs » d’Algérie. Un tirage clément pour le Sénégal qui devra faire respecter son statut de leader du continent (Numéro 1 du classement FIFA.)

Le champion en titre, le Cameroun logé dans le groupe D aura fort à faire en compagnie du Ghana, du Bénin et de la Guinée Bissau. Le pays hôte l’Egypte s’en tire avec un tirage ouvert avec comme challengers la RD Congo, l’Ouganda et la modeste équipe du Zimbabwe.

Le groupe D constituera certainement l’une des attractions de cette CAN avec des ténors du continent tels que : La Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Namibie. Pour leur grande première dans la compétition, le Madagascar et le Burundi s’affronteront dans le même groupe B. L’autre novice, la Mauritanie se retrouve dans le groupe E avec le Mali, la Tunisie et l’Angola.

Groupe A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe

Groupe B : Madagascar, Guinée, Burundi, Nigeria,

Groupe C : Sénégal, Tanzanie, Kenya, Algérie

Groupe D : Namibie, Afrique Sud, Cote d’iIvoire, Maroc

Groupe E : Mali, Mauritanie, Angola, Tunisie

Groupe F : Bénin, Guinée Bissau, Ghana, Cameroun