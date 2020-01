Tirage 8ème de finale Coupe de la Ligue : Le deuxième acte prévu à partir du 11 février prochain…

Après la première manche qui a vu neuf clubs de ligue 1 et sept équipes de la deuxième division se qualifier pour les huitièmes de finale, la Ligue Sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a procédé au tirage au sort ce jeudi.







Avec huit affiches plus ou moins équilibrées, le tirage a été assez clément pour les uns et les autres. Les 8èmes devraient être assez disputées au vu des oppositions à venir. À noter qu’il n’y a quasiment que des duels entre formations de L1 et L2.







Les « Diambars » seront en duel avec le voisin de Thiès FC. Une sorte de derby qui semble pencher (Sur le papier) en faveur de Diambars. Gare aux surprises, les « Thiessois », troisième de L2, affiche une belle forme.







Les « Grenats » de Génération (8eme L1) iront à Guédiawaye FC (12eme de ligue 2.) Pendant ce temps le leader de la Ligue 1, Teungueth FC recevra au stade Ngalandou Diouf, un Jamono Fatick assez prenable.







Mis à part Niary Tally qui accueille Keur Madior, l’AS Pikine, l’As douanes et Dakar Sacré-Cœur seront en déplacement chez des clubs de ligue 2.







Avec une date qui reste à préciser, la Ligue Pro a quand-même annoncé le 11 et 12 février 2020 pour le démarrage de ce second tour.