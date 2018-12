Tigo et Ericsson signent un accord stratégique pour construire le meilleur réseau au service des sénégalais

Moins de deux semaines après avoir obtenu sa licence 4G, Tigo Sénégal a signé ce jour avec Ericsson un audacieux programme de modernisation et d’expansion des infrastructures de l’opérateur téléphonique.Il est à noter que, depuis avril 2018, de nombreux investissements sont venus démontrerCette convention signée avec le leader mondial Ericsson en est l’illustration la plus parfaite.et va permettre à Tigo de fournir les services numériques de dernière génération aux populations vivant au Sénégal et aux entreprises établies dans le pays.Selon Rafiah Ibrahim, Présidente d’Ericsson au Moyen-Orient et Afrique : «. En améliorant la couverture de son réseau, Tigo sera en mesure de fournir des services nu mériques, notamment l’accès au très haut débit et des services financiers mobiles, sur l’ensemble du marché sénégalais ».Ainsi, Tigo Sénégal compte poursuivre sa quête du digital lifestyle à travers l’expansion de son réseau et le développement de partenariats stratégiques pourC’est tout le sens des propos de Monsieur Mass Thiam, Directeur Général de Tigo, selon qui « C’est un travail permanent de poursuivre ce plan d’expansion et de modernisation de notre réseau à travers des partenariats de cette nature à la suite de celui que nous avons signé récemment avec Sagemcom.pour le plus grand plaisir de nos clients. Ce partenariat permettra notamment de multiplier par deux le nombre de sites que nous avons actuellement au Sénégal ».