Tigo accélère l'accès au haut débit sur la région de Dakar

4 mois après la signature de son accord stratégique avec Ericsson pour construire le meilleur réseau au service des sénégalais, Tigo déroule son ambitieux plan d’optimisation et d’extension de son réseau.



Les équipes techniques de Tigo ont, durant les 3 derniers mois, travaillé de manière acharnée et les premiers résultats démontrent l’efficacité des actions engagées. A Dakar, les populations bénéficient d’ores et déjà d’une meilleure expérience client grâce à l’augmentation de la capacité réseau intervenue sur une centaine de sites. Ainsi, en renforçant la qualité du réseau et en procédant à l'extension de la couverture, Tigo améliore non seulement la satisfaction client mais aussi l'inclusion au digital lifestyle de nouvelles localités avec l’arrivée prochaine de la 4G+.



Tigo a pour ambition de devenir le champion de l’accès à l’internet mobile haut débit pour Tous. Les clients Tigo profiteront de toutes les innovations de la téléphonie mobile, grâce son réseau, et ce aux conditions les plus favorables du marché.



Une deuxième phase de travaux d’optimisation de la couverture du réseau Tigo 3G+ ainsi que le déploiement de la 4G ont déjà démarré, pour des résultats dans les tout prochains mois. « Nous sommes en ce moment dans une phase active de modernisation et d’extension de notre réseau. Ces opérations sont réalisées afin de répondre aux besoins de nos clients. Plus que jamais, notre ambition est d’offrir à chacun la connectivité qui lui est essentielle et un accès à nos services avec un débit optimal » affirme le Directeur Général de Tigo, M. Mamadou MBENGUE.







Pour tout savoir sur les offres internet de Tigo, rendez-vous sur www.tigo.sn .