Thomas Thouroude quitte France Télévisions

Thomas Thouroude, l'animateur de «Tout le Sport» sur France 3 a choisi de ne pas rester dans le service public.

Samedi dernier dans les colonnes de L’Equipe, Thomas Thouroude,

présentateur de Tout Le Sport sur France 3 depuis le 11 septembre dernier, avait expliqué ne pas être «sûr de continuer» l’émission la saison prochaine en raison de sa difficulté à pouvoir «proposer un programme plus écrit, en changeant la manière de raconter le sport, en innovant».

Il regrettait globalement le manque de considération dont serait victime le magazine omnisports en interne malgré ses bonnes audiences (en hausse moyenne de 100.000 téléspectateurs) et expliquait : «Il faut bien sûr prendre en compte le contexte économique actuel de France Télévisions… mais il y a malgré tout un savoir-faire : de très bons reporters, des journalistes de qualité, de beaux plateaux. Aujourd’hui, TLS ne coûte pas cher et peut être très réussi. Ce devrait être le vaisseau amiral des sports de France Télé ! C’est un peu dommage...»

Des propos qui avaient évidemment fortement déplu à la direction des sports de la chaîne et entraîné sa mise à l’écart de l’antenne depuis lundi dernier. Une entrevue a eu lieu cette semaine entre Thomas Thouroude et ses patrons. Ces derniers nous ont fait savoir qu’il «lui a été proposé de poursuivre sa collaboration en respectant son contrat ou de le libérer dès à présent de ses obligations. A l’issue de ces discussions, Thomas Thouroude a préféré quitter la rédaction des sports de France Télévisions dès ce vendredi.» Céline Géraud, qui animait l’émission depuis lundi, en assurera donc la présentation désormais.

Thomas Thouroude pourrait rejoindre Canal + dont il était parti en janvier 2016. Il déclarait en effet dans son interview à L’Equipe : «On a effectivement discuté la saison dernière pour revenir aux sports, mais ce n’était pas le bon moment. Cela reste une chaîne de qualité. Si je peux intéresser Canal, je serais heureux d’y retourner»...