Thione Seck devant le tribunal correctionnel : « J’ai été envouté, on m'a marabouté »

L’affaire de faux billets impliquant l’artiste Thione Seck a été appelée à la barre du tribunal correctionnel ce jeudi. Le leader du Raam Daan et son présumé complice Alay Djité ont été entendus, après que leurs avocats ont soulevé quelques exceptions.



Les premiers éléments de l'enquête privilégient l’association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, blanchiment de capitaux et de falsification ou altération de signes monétaires. Répondant à ses accusations, le principal mis en cause a avancé la thèse de maraboutage. « Je ne comprendrai jamais ce qui s’est passé, même dans ma tombe, pourquoi je suis là (devant le tribunal). Ça fait plus de 45 ans que je fais la musique. J’ai toujours sensibilisé les jeunes. J’ai été envouté, on m'a marabouté. Ils ont failli gâcher la carrière de mon fils », a répété le chanteur, à la barre.



Thione Seck se dit victime d’une escroquerie. Pour le chanteur, quelqu’un l’aurait marabouté. « C’est comme si on m’a jeté un sort On a emporté mes 85 millions. Et là ou je vous parle, je prends au moins14 médicaments par jour.», a-t-il ajouté. Le procès du chanteur se poursuit devant le tribunal correctionnel de Dakar…