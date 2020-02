Thione Seck à Assane Ndiaye : « Le temps est le seul juge »

« J’avais dit chez moi, que le temps était le seul juge et bien le temps nous a permis, aujourd’hui, de nous rapprocher Assane et moi, comme vous pouvez le constater. » Thione Seck, se réjouissant de ses retrouvailles avec son cousin Assane Ndiaye, dira que les liens du sang sont indéfectibles.

Le leader du Raam Daan présent à la soirée célébrant les 20 ans de carrière du chanteur Assane Ndiaye, se félicitera du travail acharné qu’il a entrepris pour la formation du patron du Nguéweul Gui. « Quand tu formes quelqu’un, il prend forcément quelque chose de toi et je le félicite qu’on le prenne parfois pour moi, quand il chante », s’est aussi félicité Thione Seck.