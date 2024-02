Thione Niang reçu par le chef de l’Etat : « Notre solidarité et action collective sont indispensables pour un Sénégal uni… »

Le président de « Jeuf Jotna » a été reçu hier en audience par le président Macky Sall. L’occasion pour Thione Niang d’exposer ses attentes dans un contexte « politiquement » particulier. « Nous avons eu un échange riche et constructif avec le président Macky Sall, qui a positivement accueilli la décision du Conseil Constitutionnel. C’était un privilège de partager ce moment d’écoute réciproque sur des enjeux vitaux pour la stabilité et l’avenir de notre pays ».







Selon le candidat « recalé » lors du contrôle des parrainages, le but est d’instaurer un climat de confiance propice à des élections sereines. Il est l’heure que tous puissent agir avec pragmatisme et assumer leurs responsabilités pour clore ce processus de manière positive. En plus, œuvrer pour la décrispation de l’espace politique reviendrait à poursuivre la libération des « prisonniers politiques ». « Je soutiens l’effort du président Macky Sall pour maintenir une politique d’apaisement qui peut notamment aider à trouver des solutions légales et politiques pour la libération d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Il est crucial de continuer à œuvrer pour la réconciliation et l’unité nationale. Nous devons tous travailler à détendre l’atmosphère politique et électorale » déclare t-il en remerciant le président de l’avoir reçu et d’avoir également pris le temps de l’écouter. Dans cette période critique, conçoit Thione Niang, « c’est la solidarité et l’action collective qui doivent concourir pour garantir la sécurité et le bien-être des générations futures, en dépassant les défis à travers l’unité ».