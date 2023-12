Thione Niang dans l’Entretien : « Les régimes qui se sont succédé depuis les indépendances ont raté la véritable vision… »

Invité de ce nouveau numéro de « L’Entretien », le candidat à la prochaine présidentielle, Thione Niang expose ses arguments pour un développement durable du Sénégal. L’enfant du monde rural qui a eu ses beaux jours dans le pays de l’oncle Sam prévoit de transformer le Sénégal en s’inspirant de la tradition sénégalaise et en se référant à la culture que nous avons. « Je dépasse les programmes, moi je parle de vision… » a-t-il indiqué en précisant que « c’est réellement une vision qui manque à notre pays pour se développer ». Celui qui a introduit le président Obama lors de l’ouverture officielle de la campagne en 2012 à Washington se désole de ce manque de vision « qui retarde le développement du Sénégal ». La base du développement d’après Thione Niang, repose sur le travail à mener pour tendre vers ce qu’il appelle « l’économie de la connaissance ». « Il nous faut investir sur l'économie de la connaissance. Il faut transformer considérablement l’éducation en enseignant à nos enfants, nos traditions, nos langues nationales et les écrits de nos références… » dira le président du mouvement « Jeuf Jotna » et candidat à la candidature à l’élection de 2024.