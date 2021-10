Thionck-Essyl : Le ministre Abdoulaye BADJI renonce à sa candidature pour mettre à l'aise le président

Suite à mon audience ce jour avec Monsieur le président de la République, j'ai décidé de renoncer à présenter une liste dans ma commune de Thionck-Essyl.

Vu ma proximité avec lui, j'ai accéder, non sans peine toutefois, à sa demande de me mettre au service et de ma commune et de tout le département de Bignona pour accompagner le processus de confection des listes et, au-delà, impulser une dynamique gagnante dans toutes les communes.

En effet, devant son dilemme face aux multiples candidatures déclarées, six au total, j'ai fait le choix de taire mes ambitions pour ne pas le gêner, d'être plutôt la solution et non le problème.

Le ministre Abdoulaye BADJI, conseiller personnel de Monsieur le Président de la République.