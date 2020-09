Thiomby : Diamé Diouf mobilise la jeunesse pour une journée communale de reboisement.

Dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, le conseiller technique du président de la République, par ailleurs natif de la commune de Thiomby, a mobilisé ce samedi, la jeunesse autour d'une activité de reboisement au niveau des grandes artères de la localité.



Pour répondre favorablement à l'appel du chef de l'État pour un Sénégal plus "vert", Diamé Diouf et les jeunes de Thiomby ont investi leur commune où ils ont planté des arbres à des points stratégiques (mosquée, marché etc).



"Nous avons pensé, dans le cadre de la journée nationale de l'arbre que le président de la République a lancée au niveau national, qu'il fallait s'insérer dans cette dynamique de revalorisation de l'environnement. C'est ainsi que nous avons organisé cette activité avec la jeunesse, le maire de Thiomby ou son représentant plus exactement, le représentant du chef de village et en présence du chef de la brigade forestière qui nous a beaucoup encadré dans la préparation de cette campagne de reboisement. Nous avons constaté que cette année les "Navétanes"n'ont pas eu lieu à cause de la Covid-19, et nous avons voulu transformer cette énergie positive de la jeunesse en la consacrant au reboisement...", a-t-il conclu.