Thiès-ville : 13.730 enfants sans extraits de naissance ( IEF)

L'annonce a été faite ce matin par l'inspectrice de l'éducation et de la formation sortante de Thiès. Selon Madame Fatoumata Diallo, 13.730 enfants dépourvus d'extraits de naissance, ont été enregistrés au mois de septembre dernier dans la ville aux « deux gares. »

Et malgré les efforts consentis par les autorités académiques pour juguler ce problème, celui-ci reste entier du fait du retard noté au niveau des parents d'élèves qui tardent encore à fournir leurs pièces d'identité.



Par ailleurs, l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès ville, a primé ce samedi les 119 meilleurs élèves des établissements scolaires de cette localité. Une cérémonie dont le thème portait sur " l'implication effective de la communauté pour une école de qualité"...