Thiès / soins et bien être des personnes du 3ème âge : La cité du rail abrite le 1er centre gériatrique grâce à la fondation Sonatel.

La cité du rail vient d'être la première région du Sénégal à être dotée d'un premier Centre gériatrique par la Fondation Sonatel. Ce centre pour personnes âgées d'un coût de 500 millions FCFA qui a une vocation d'inclusion sociale a pour principal mission la prise en charge médicale des personnes du 3ème âge.



Selon le directeur de la Sonatel, Sékou Dramé, " la Sonatel contribue à faire de la vieillesse une dignité et non une charge. Au delà de cela, autant de familles auront la quiétude de savoir que nos parents sont pris en charge dans des conditions optimales".



En effet, cette initiative entre dans le cadre du projet de partenariat public-privé du gouvernement du Sénégal. Ce qui fera dire à la directrice de la santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye que "l'amélioration de la santé de la personne âgée occupe une place importante dans le PSE du Président Macky Sall".



D'après le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, la prise en charge des personnes âgées "perpétue une tradition bien de chez nous à veiller sur nos anciens. Cela constitue également cette volonté du Président de la République en vue d'une meilleure inclusion sociale et un meilleur accès à des soins des personnes vulnérables".



À rappeler que le maire de ville sortant, Talla Sylla et le nouveau maire entrant, le Docteur Babacar Diop ainsi que les autorités coutumières et administratives ont pris part à la cérémonie d'inauguration de ce premier Centre de gériatrie au Sénégal.