Thiès - réalisation de fermes, d'unités de transformation de céréales, de pistes... : "Aller vers une agriculture qui nous permet de cultiver 12 mois/12"( Djibril Diop, DC)

Des membres du comité de pilotage du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (logé au niveau du ministère de l'agriculture), ont effectué hier une visite des réalisations dudit projet dans la région de Thiès.

En effet, les membres de la délégation ont eu à visiter le périmètre maraîcher du Daara de Serigne Khadim Mbacké dans le village de Darourahmane, l'unité de transformation de céréales, de fruits et de légumes du GIE Fass Diom de Thiénaba, la ferme agricole de Abdoulaye Ndiaye, au village de Keur Ibra Fall (commune de Notto Diobass) etc...

Conduisant ladite délégation, Djibril Diop, le Directeur de Cabinet du Ministre secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, par ailleurs Président du Comité de Pilotage, a déclaré, au terme de cette visite : "On est en parfait alignement avec la vision du président de la République et du Premier ministre qui ont instruit nos autorités pour qu'on ait une agriculture qui soit intégrée et qu'on puisse aller vers une agriculture qui nous permette de cultiver 12 mois/12. Ce qui va nous mener sur la voie de la souveraineté alimentaire."

Plusieurs autorités ont pris part à cette visite dont l'honorable député Ibrahima Mbodj, Président de la commission chargée du Développement rural de l'Assemblée nationale, le président du comité régional de concertation du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur de la région de Thiès, entre autres...