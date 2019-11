Thiès : « notre ambition c'est de rompre avec l'oisiveté des jeunes et accompagner les femmes dans leur autonomisation » (Abdoulaye Dièye)

Malgré le report des élections locales pour 2021 au plus tard, le leader du mouvement « Siggi Jotna » continue de travailler à la conquête de la mairie de Thiès-Est. Et dans cette épreuve, le président de « Siggi Jotna » n'hésite pas à enrôler des jeunes dynamiques pour se frayer un chemin. Pour rappel, ce dernier a pour ambition majeure de remporter la bataille municipale dans sa localité. À preuve, le jeune Moustapha Mbaye qui travaillait pour le compte du mouvement « Guëm Sa Bopp » mais sans coloration politique pour dire qu'il n'était pas dans le Parti de l'Alliance pour la République (APR). Lors de cette rentrée politique dont l'invité d'honneur était Maodo Malick Mbaye, le jeune Moustapha Mbaye a indiqué que « Abdoulaye Dièye est l'homme qu'il faut à la mairie de Thiès-Est ».

Le leader du mouvement « Siggi Jotna » a pour sa part signalé que leur ambition, est « un renouveau politique à Thiès. Mais aussi de rompre avec l'oisiveté des jeunes et accompagner les femmes dans leur autonomisation… »