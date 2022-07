Thiès non éligible au PACASEN perd 250 millions FCFA : Le Dr Babacar Diop interpelle le Président Macky Sall.

Cette année, la mairie de ville de la cité du rail ne pourra pas bénéficier du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) rural. En cause, l'équipe du maire sortant, Talla Sylla n'a pas voté le budget.



Le Dr Babacar Diop l'a déploré en marge de sa visite pour faire un état des lieux après les récentes pluies qui se sont abattues dans la cité du rail. "Le budget qui devait être voté pour bénéficier du Pacasen n'a pas été voté l'année dernière avant le mois de décembre. L'équipe sortante n'a pas voté le budget. Aujourd'hui, nous avons hérité de ce problème. Thiès n'est pas éligible au Pacasen et a perdu 250 millions FCFA. Mais, nous allons continuer le plaidoyer auprès de toutes les autorités originaires de Thiès qui sont dans le gouvernement", explique-t-il.



Et d'ajouter : "Nous lançons aussi un appel au Président de la République. Je l'interpelle personnellement en tant que maire de Thiès. Parce que, je pense qu'une ville comme Thiès ne mérite pas de perdre cette importante enveloppe pour son développement. Nous en avons besoin. Nos ambitions sont grandes et les moyens sont dérisoires. Nous avons écrit à l'autorité et à d'autres qui sont dans le gouvernement pour que Thiès puisse recouvrer ces 250 millions FCFA. Mais la réalité est qu'il y a un blocage".



Cependant, selon notre source, le maire sortant aurait décidé de ne pas voter le budget délibérément par éthique. À rappeler notamment que le Pacasen n'a pas pris en compte la particularité que les élections locales devaient se tenir à une période particulière qui est le mois de janvier...