Thiès : installation mouvementée du délégué de quartier de Médina Fall extension

Un groupuscule de jeunes s'est opposé à l'installation du délégué de quartier de Médina extension. N'eût été la présence des forces de l'ordre du commissariat de Médina Fall, les choses allaient virer au drame puisque ces jeunes étaient décidés à saboter la cérémonie d'installation du délégué de quartier de Médina extension. Ces jeunes qui avaient d'ailleurs récemment rué dans les brancards, dénoncent le manque d'eau, d'électricité, de service sanitaire et du morcellement anarchique de leurs espaces verts. Toutefois, de l'avis du maire de Thiès-Nord,

Mamadou Lamine Diallo, qui a failli en venir aux mains avec l'un d'entre eux, « ces habitants qui s'agitent ne sont pas domiciliés à Médina Fall ». « Nous avons constaté qu'il y a une confusion extrêmement grave dans la tête de beaucoup d'habitants du quartier Médina Fall qui croient que Médina extension est un prolongement de Médina Fall », a-t-il signalé. Selon lui, le quartier Médina Fall a été créé en par N°2008-1344-2008. « L'incident qui est arrivé, provient de jeunes qui n'ont rien compris des limites géographiques du quartier et qui habitent dans le quartier Médina Fall pensant qu'ils habitent à Médina extension », a-t-il tenu à faire savoir. S'agissant du foncier, Mamadou Lamine Diallo d'indiquer : « Quand ils se sont rapprochés de nous, nous leur avons donné les bonnes réponses ».

Le maire Lamine Diallo a aussi annoncé des mesures draconiennes visant à faire l'état des lieux des 1925 parcelles attribuées depuis 2009 et qui ne sont toujours pas occupées. « Nous allons faire l'état des lieux dès la semaine prochaine. Nous allons inviter les attributaires de ces parcelles à venir valoriser leurs parcelles. Faute de quoi, elles seront réattribuées aux personnes qui en feront la demande », a-t-il averti.

Par ailleurs, il a annoncé qu'il va offrir huit blocs sanitaires aux élèves de l'école 3 et deux, aux professeurs. L'éclairage public ne sera pas en reste car, le maire compte aussi régler cette vielle doléances des populations de son quartier...