Thiès : Yankhoba Diattara félicite les nouveaux maires de YAW et appelle à l'unité pour les échéances futures.

Quelques jours après la proclamation des résultats provisoires des élections locales par la commission départementale de recensement des votes, le ministre Yankhoba Diattara et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a fait face à la presse pour féliciter les nouveaux maires des trois communes et de la ville de Thiès. Il a aussi magnifié la mobilisation des militants et sympathisants de BBY avant de saluer la générosité des Thiessois.



Pour lui, une nouvelle phase vient de démarrer. C'est d'ailleurs pourquoi il exhorte ses militants et sympathisants à travailler dans l'unité, la concorde et à la reprise du travail.



En effet, selon lui, ils doivent resserrer les rangs, se remobiliser pour reprendre le travail du terrain. Il préconise, cependant, de faire une réunion d'évaluation de ces locales avec l'ensemble des membres et directeurs de campagne pour mieux affronter les échéances futures.