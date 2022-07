Thiès / Violences aux législatives 2022 : Le Dr Babacar Diop retire sa plainte et réaffirme son ancrage dans YAW.

Ceux qui croyaient que le maire de ville, le Dr Babacar Diop, allait quitter Yewwi Askan Wi (YAW) malgré les attaques venant d'éléments de Sonko dont il a fait l'objet récemment, devront prendre leur mal en patience.



En effet, Babacar Diop vient de retirer la plainte qu'il avait déposée contre ces derniers au commissariat central de Thiès.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, il cite : "Très ému du soutien massif des Sénégalais particulièrement des Thiessois de tous bords suite à l'agression dont j'ai été victime, je retire ma plainte. J'ai bien mesuré le sens de votre présence apaisante. Je tiens à remercier chaleureusement toute la population de Thiès pour cette bienveillance et cette marque de sympathie qui nous pousse à des efforts immenses. Thiès vaut tous les sacrifice pour moi".



Il poursuit : " Je comprends le sens de vos démarches. Votre amabilité m'oblige à retirer ma plainte après avoir reçu une délégation du parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) de Serigne Moustapha Sy, un guide multidimensionnel. Sans oublier cette délégation de sages de Thiès dirigée par le doyen Oumar Bâ de Yonnu Askan wi et Frapp et celle des coordinateurs départementaux de YAW de Thiès".



Il conclut : "J'ai tourné ainsi cette page et reste sur celle de la grande histoire de ma très chère ville Thiès et de mon beau pays".