Thiès / Viol sur un talibé de 10 ans : Les hurlements de douleur de D. Diallo alertent le voisinage...

Moins d'un mois après le vote, par l'Assemblée nationale, de la loi sur la criminalisation du viol, les criminels du sexe ne semblent pas vouloir refermer leurs braguettes et reprennent service de plus belle.



En effet, ce vendredi matin au quartier Mbour 3, Djiby Diallo âgé de 18 ans a été trouvé en train de violer le jeune talibé D. Diallo à peine âgé de dix ans. Et ce sont les cris de douleur suspects du jeune talibé qui ont alerté les voisins qui sont très vite allés à sa rescousse.



Trouvé dans état déplorable, le jeune talibé a été évacué au centre hospitalier Amadou Sakhir Ndièguène. Djiby, le présumé auteur de cette ignominie, quant à lui, a été mis en garde à vue à la police des Parcelles Assainies de Thiès.

Nous y reviendrons...