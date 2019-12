Thiès : Vers une réglementation dans la compétition foncière et le suivi des données des Ong.

Le gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao a présidé le 4 ème rapport régional de la conférence territoriale. Dans la cité du rail, plus de 2020 milliards francs Cfa ont été injectés pour diverses réalisations. Selon le gouverneur de région, il faut une réglementation dans la compétition foncière et un comité de suivi de l'activité des ONG sera initié pour mieux appréhender leurs investissements. C'était en présence de différents maires, préfets, du recteur de l'agence régionale de développement entre autres. L'objectif est d'évaluer les réalisation de l'Etat et de ses démembrements ainsi que la contribution de ses partenaires à l'effort de développement. Les conférences territoriales permettent de passer en revue tous les investissements annuels. Ce, afin d'en tirer les principaux enseignements en termes d'acquis et de difficultés débouchant sur la formulation de recommandation en perspective d'une plus grande efficacité et d'une meilleure harmonisation des interventions.