Thiès : Vers un grand meeting de ralliement des cadres de Nguinth avec Habib Niang.

Le mouvement des cadres de Nguinth a été reçu par le président du mouvement "And suxxali Sénégal", Habib Niang, ce mercredi à son bureau. Une rencontre qui entre dans le cadre de l'organisation du meeting de ralliement qui aura lieu le 07 Novembre 2020 à Thiès.



En effet, conscient du poids et l'audience du mouvement "And Suxali Sénégal Ak Habib Niang", ces jeunes cadres ont décidé de rejoindre le MASS pour travailler de concert avec le président Habib Niang et de porter également sa candidature à la mairie de la zone Nord. Un acte de haute facture aux yeux du leader Habib Niang qui a décidé de les accompagner dans leurs activités.



D'après Habib Niang, allié du Président Macky Sall, "seule la cause du Président de la République m'intéresse. Et je suis prêt à aller au bout de mes forces pour l'appuyer dans toutes les épreuves".